Vremea extremă scumpește mâncarea. Fenomenul El Nino aduce un șoc economic

A apărut un nou fenomen climatic extrem care ar putea lovi direct în buzunarele oamenilor! El Nino readuce riscul unor scumpiri la nivel global, după ce încălzirea apelor din Pacific dă peste cap clima și afectează producția agricolă.

Seceta , inundațiile și temperaturile anormale reduc recoltele în mai multe regiuni ale lumii, iar experții avertizează că prețurile alimentelor ar putea crește din nou, inclusiv în Europa.

Pe fondul tensiunilor globale și al costurilor deja ridicate, acest fenomen riscă să amplifice presiunea asupra pieței și să aducă noi scumpiri în perioada următoare.

Specialiștii spun că prețurile alimentelor sunt presate din două părți, de dependența de combustibil, creșterile de costuri la gaze, transport sau îngrășăminte, iar acum și de extremele climatice.