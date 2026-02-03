Bill și Hillary Clinton cedează și acceptă să depună mărturie în Congresul american

Bill Gates și Jeffrey Epstein planificau încă din 2017 „simulări de pandemie”

Bill și Hillary Clinton au acceptat să se prezinte în fața unei comisii de anchetă a Congresului SUA privind dosarul Epstein, în contextul în care riscau acuzații de obstrucționare a Congresului, care ar fi putut duce la urmărire penală.

"Fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi prezenți. Sunt dornici să stabilească un precedent care se aplică tuturor", a declarat pe X purtătorul de cuvânt Angel Urena, ca răspuns la un mesaj al aleșilor republicani din comisiei care solicitau să audieze cuplul cu privire la legăturile lui Bill Clinton cu infractorul sexual.

Înainte de acest anunț, Comisia pentru Regulamentul Camerei Reprezentanților se pregătea să aprobe un vot în plenul Camerei asupra a două rezoluții care, în cazul adoptării, ar fi recomandat Departamentului de Justiție (DoJ) să formuleze acuzații împotriva fostului președinte democrat (1993-2001) și a fostului secretar de stat american (2009-2013). Însă, în cele din urmă, comisia a decis să amâne votul, așteptând să stabilească dacă cuplul a fost decis să se conformeze citației.

Dacă aceste recomandări de urmărire penală ar fi adoptate, un act de acuzare oficial ar urma să inițiat de DoJ, condus de Pam Bondi, o susținătoare loială a lui Donald Trump.

Bill și Hillary Clinton, care denunță o procedură cu pure motivații politice, ar putea risca astfel până la 12 luni de închisoare.

Cuplul fusese citat de mai multe ori de o comisie a Congresului care ancheta modul în care guvernul a gestionat dosarul Epstein, datorită prieteniei de lungă durată a fostului președinte cu finanțatorul.

O figură proeminentă a înaltei societăți din New York între anii 1990 și 2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, inclusiv minore. Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa din închisoarea din New York în 2019, înainte de procesul său pentru infracțiuni sexuale. Moartea sa a alimentat nenumărate teorii ale conspirației care susțineau că a fost ucis pentru a proteja figuri proeminente.