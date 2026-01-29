Cum a gafat Nicușor Dan la Focșani. Ion Cristoiu: "Nu se aștepta să fie huiduit de români"

Prăpastia dintre Călin Georgescu si Nicușor Dan este în primul rând in materie de prestantă, spune Ion Cristoiu

Prăpastia dintre Călin Georgescu si Nicușor Dan este în primul rând in materie de prestantă, spune Ion Cristoiu, după imaginile cu președintele la evenimentele de Ziua Unirii Principatelor Române. În timp ce Nicușor Dan a fost huiduit și a făcut gafă după gafă, președintele interzis a fost inconjurat de românii care s-au adunat să îi fie alături.

„Faptul că el s-a dus, cred că a fost convins - fie el, că el are așa un univers închis, când se convinge singur, fie consilierii — că va fi o „baie de mulțime”. Adică, că va demonstra față de Bolojan că el e iubit de popor, altfel n-avea de ce să se ducă.

Din nefericire, mai ales la Iași, organizarea a fost în așa fel făcută încât între el și popor erau vreo 2 kilometri. Oamenii muncii erau pe undeva în țarcuri, la mare distanță. Normal, dacă vrei „baie de mulțime”, îi vii aproape de tine. Corect?

A fost un dezastru, i-am zis „aproape perfect”, pentru că el nu s-a adecvat. E clar că l-a luat la ficat povestea cu... adică, e clar că el a venit convins că-l vor aplauda.

Și era gestul ăla de la Focșani... am aflat, când se ridică el ca Popândăul. Delia l-a chemat în spatele mașinii, nu știu dacă ați înțeles, să-i dea indicații. Numai că el, copilăros fiind, nu s-a putut stăpâni și voia să vadă, de aia s-a ridicat.

În momentul în care el s-a ridicat, ăia au dat drumul la ceremonie... am văzut și văd prestația lui Călin Georgescu. Prăpastia între cei doi e mare în materie de prestanță.

Păi, în cazul lui Nicușor Dan, dacă ați observat, parcă cineva a ales ca într-o piesă de teatru proastă, unul care întruchipează (ca în piesele comuniste) eroul pozitiv... care, ați văzut, are adecvare, nu tresare când strigă ăia... și el”, a declarat Cristoiu.