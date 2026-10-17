Gabriel Oprea, revedere emoționantă cu foștii colegi de la Academia Militară: „Camarazi atunci, prieteni pentru o viață!”

Publicat 17 oct. 2026, 20:35 Actualizat 17 oct. 2026, 20:37

Unele legături nu se pierd niciodată, indiferent de anii care trec, de drumurile pe care le alegem sau de responsabilitățile pe care le purtăm. Camaraderia militară este una dintre acele legături care transformă amintirile tinereții în prietenii pentru o viață.

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