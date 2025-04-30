GEORGE SIMION, DESPRE ”BANII DAȚI AMERICANILOR”: NU, NU AM PLĂTIT NICI UN DOLAR

George Simion demontează minciunile potrivit cărora ar fi plătit 1, 5 milioane de dolari ca să se pozeze cu oamenii lui Trump

George Simion demontează minciunile potrivit cărora ar fi plătit 1, 5 milioane de dolari ca să se pozeze cu oamenii lui Trump. Liderul suveraniștilor recunoaște că a existat o ofertă, dar nu s-a finalizat, și spune că a preferat să lucreze cu tineri români, decât să apeleze la companii din SUA, de 100 de ori mai scumpe.

„Oamenii aceștia nu știu cum să ne mai atace, n-au găsit altceva și acum inventează. Și ne acuză, chiar dacă noi spunem clar și am dezmințit. Nu, nu am plătit niciun dolar, nu s-a ajuns la faza în care să avem un contract. Dar a fost o ofertă din partea aceea.

A fost o ofertă pe care am recunoscut-o. Sunt multe firme internaționale, de consultanță politică, de altfel absolut legal, care își oferă serviciile, spun ceea ce și-ar dori. Mie mi s-a părut prea mare suma.

Am optat să lucrez cu tineri români, care au experiență totuși internațională și să folosesc potențialul creativ al românilor, care cunosc mult mai bine scena politică din România și situația din societatea noastră, decât să apelez la prețuri de 100 de ori mai mari la niște companii din Statele Unite. Sigur că acolo e o legislație de a declara agenții, se numește Foreign Agent Act, de agenții străine, așa se traduce. O legislație care s-a dorit a fi implementată și în Georgia, dar au sărit agenții Soros atât de tare în sus că nu e posibil așa ceva să fie ONG-uri, obligate să se declare, deși modelul exista în America.

Îl plătim și pe domnul ambasador și chiria aia uriașă la casă și mai plătim și consultanță niște zeci de mii de dolari pe lună pentru că dânsul nu-și face treaba. Lucrurile acestea sunt normale și n-aș fi avut vreo reticență în a spune, da, am făcut următorul transfer, avem următorul contract.

Nu este adevărat. Încercați cu altceva, băieți”, a declarat, sarcastic, liderul suveraniștilor din România.

Sursa: Realitatea din AUR