George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”

Sursă: realitatea.net

Liderul George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a transmis un mesaj critic la adresa discuțiilor privind securitatea europeană și rolul armelor nucleare în apărarea continentului.

Într-o declarație publică, acesta a afirmat că România nu are nevoie de protecția nucleară a Franței, făcând referire directă la Emmanuel Macron.

„Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace” , a spus Simion.

Critici privind direcția în care merge țara

Liderul AUR a susținut că România ar trebui să se concentreze pe consolidarea democrației și pe respectarea voinței cetățenilor, nu pe discuții despre armament sau strategii militare.

În același context, Simion a afirmat că România este „o țară bogată condusă spre sărăcire” , criticând modul în care, în opinia sa, este administrată economia și resursele statului.

Declarațiile vin într-un moment în care în Europa au loc dezbateri intense despre securitate și apărare, pe fondul tensiunilor geopolitice din regiune și al discuțiilor privind consolidarea capacităților militare ale statelor europene.

În ultimele luni, lideri europeni, inclusiv președintele Franței, Emmanuel Macron, au vorbit despre necesitatea întăririi capacității de apărare a continentului și despre rolul descurajării nucleare în arhitectura de securitate europeană.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026