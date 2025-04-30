LEGEA APĂRĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, DISCUTATĂ ÎN CSAT. ILIE BOLOJAN: LEGISLAȚIA ADUSĂ LA ZI PERMITE ARMATEI SĂ SE PREGĂTEASCĂ CORESPUNZĂTOR

Un nou pas important în actualizarea legislației de apărare a fost făcut miercuri, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Un nou pas important în actualizarea legislației de apărare a fost făcut miercuri, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Potrivit președintelui interimar Ilie Bolojan, Legea Apărării Naționale a României a fost discutată ca al doilea punct de pe ordinea de zi, în contextul unui pachet mai amplu de reforme legislative din domeniu.

Ilie Bolojan a precizat că este vorba despre un pachet de patru legi, esențial pentru ca Armata României să funcționeze la standarde moderne, în cooperare cu partenerii strategici. Două dintre aceste legi au fost deja adoptate de Parlament și urmează să fie promulgate, după ce Curtea Constituțională a respins contestațiile depuse împotriva lor.

„Sper ca până la finalul lunii mai și această lege să fie aprobată de către Parlamentul României”, a declarat Ilie Bolojan, referindu-se la Legea Apărării Naționale.

Oficialul a menționat că a patra lege din acest pachet se află în prezent în analiză la nivelul Guvernului. La sfârșitul lunii mai, aceasta ar urma să intre și ea în avizare la CSAT, iar ulterior în procedura parlamentară.

„Sperăm ca în luna iunie toate cele patru legi să fie promulgate și întreg pachetul legislativ care aduce la zi legislația în domeniul apărării să fie în vigoare”, a transmis președintele interimar.

Aceste modificări sunt menite să creeze un cadru legal solid, care să permită desfășurarea de manevre militare integrate cu aliații NATO, în special în perioade de pace, dar și să pregătească forțele armate pentru eventuale situații de criză.

Ilie Bolojan a subliniat că este esențial ca România să aibă o armată bine pregătită și capabilă să își îndeplinească misiunile atât la nivel național, cât și în parteneriat cu statele aliate.

Sursa: Newsinn