Luni, prima zi de armistițiu energetic între Rusia și Ucaina. Ce urmează?

Publicat 12 oct. 2026, 08:05 Actualizat 12 oct. 2026, 08:12 Sursă Realitate Plus

Astăzi este prima zi în care ar trebui să se oprească atacurile dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii energetice. Zelenski acuza încă de ieri că Putin permite în continuare atacurile. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vrea ca cele două țări aflate în război să facă pași către pace. O analiză realizată de jurnalista jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

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