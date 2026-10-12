Luni, prima zi de armistițiu energetic între Rusia și Ucaina. Ce urmează?

Astăzi este prima zi în care ar trebui să se oprească atacurile dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii energetice. Zelenski acuza încă de ieri că Putin permite în continuare atacurile. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vrea ca cele două țări aflate în război să facă pași către pace. O analiză realizată de jurnalista jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.
Președintele Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au acceptat să nu-și mai lovească infrastructura energetică, cu efect imediat. Detalii însă nu a oferit.
Reacția Kievului a venit în doi pași. Președintele Zelenski a spus inițial că anunțul îl ia prin surprindere, apoi a transmis că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca Moscova să facă același lucru.
Doar că la câteva ore după anunțul de la Casa Albă, Kievul acuză Rusia că a lovit cu dronă o centrală din capitală și instalații energetice din regiunea Harkov. Miza pentru Washington este una cât se poate de concretă: prețul carburanților.
Războiul cu Iranul a blocat practic strâmtoarea Ormuz și a scumpit motorina în toată lumea, iar americanii merg în curând la alegerile de la jumătatea mandatului.
De aceea Casa Albă a încheiat săptămâna aceasta un acord prin care Rusia poate livra motorină pe piața globală, acord criticat atât de Kiev, cât și de aliații europeni. Așadar întrebarea rămâne: va accepta Kremlinul armistițiul? Până acum de la Moscova, nicio reacție.