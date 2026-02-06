Premierul și doi miniștri, chemați, luni, la explicații în Parlament. AUR pregătește o moțiune de cenzură

Premierul Ilie Bolojan și doi miniștri din Guvern sunt așteptați, luni, în Parlament să dea explicații pentru guvernarea slabă. Liderul AUR, George Simion, a anunțat și o moțiune de cenzură care ar putea duce la căderea Guvernului.

În primul rând, Opoziția îi reproșează premierului Ilie Bolojan scandalul din Educație pornit în urma tăierilor. Acesta este și motivul pentru care este chemat din funcția de ministru interimar al Educației în Parlament, să dea explicații pentru această situație.

De asemenea, chemați în Parlament mai sunt și ministrul Apărării, Radu Miruță, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu, după scandalul Mercosur. Atunci, mai multe voci au criticat poziționarea țării noastre în acest context, dar și faptul că nu s-a comunicat în țară înainte de a se lua decizia de a se vota în favoarea acordului.

Acestea sunt cele trei teme mari care vor fi discutate la începutul săptămânii viitoare în Parlament. Mai exact, luni sunt așteptați toți cei trei reprezentanți ai Guvernului în Parlament ca să dea explicații.

Vorbim însă despre moțiuni simple, ceea ce înseamnă că acestea au mai degrabă rolul de a transmite un semnal politic privind pierderea încrederii sau a susținerii Parlamentului, fără a impune în mod obligatoriu demiterea celor vizați. În schimb, liderul AUR, George Simion, a anunțat o moțiune de cenzură care ar putea fi depusă în perioada următoare, iar aceasta ar putea, într-adevăr, să ducă la căderea Guvernului. Mai ales dacă ne uităm la tensiunile din coaliție din ultima perioadă, pentru că, pentru ca această moțiune să treacă, ar fi nevoie și de voturi din partea PSD.

