REZULTATE FINALE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025. GEORGE SIMION CÂȘTIGĂ DETAȘAT

Vot masiv pentru liderul suveraniștilor - rezultate oficiale BEC

George Simion este marele câștigator al primiului tur al alegerilor prezidentiale. Acesta a obținut un scor zdrobitor, de peste 40%, dublu față de Nicușor Dan, al doilea clasat în finală. Simion si Dan se vor lupta pentru funcția de președinte al României în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai, potrivit rezultatelor finale BEC. Consultă rezultatele oficiale ale primului tur de scrutin pe pagina dedicată alegerilor prezidențiale realitatea.NET.

George Simion este lider incontestabil, după victoria obținută în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Nicușor Dan a intrat în turul al doilea, dupa ce l-a depășit pe candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, aproape de finalul numărării voturilor.

În aceste condiții, coaliția a luat foc. Este scandal între liderii partidelor de la guvernare.

Urmează o ședintă decisivă, cu liderii partidelor de la guvernare pe această temă.

Rezultate alegeri prezidențiale 2025 - rezultate oficiale BEC, după centralizarea proceselor-verbale din România:

Rezultate alegeri prezidențiale 2025 - rezultate oficiale BEC, după centralizarea a 99,90% a proceselor-verbale din străinătate:





