SUA au un nou ambasador în România

Noul ambasador al Statelor Unite în România este Darryl Nirenberg

Noul ambasador al Statelor Unite în România este Darryl Nirenberg. A fost confirmat în această funcție, a anunțat misiunea diplomatică americană din Capitală.

La audierea din Senatul american de luna trecută, el a arătat că România este un aliat cheie în cadrul NATO, are o poziție strategică la Marea Neagră și oferă mari oportunități pentru companiile americane, mai ales în domeniul energiei.

Darryl Nirenberg, nominalizat în mai în funcția de ambasador al Statelor Unite în România de președintele Donald Trump, a mai spus în fața senatorilor americani că relația cu țara noastră nu a fost niciodată mai importantă.

El o înlocuiește pe fosta ambasadoare Kathleen Kavalec, care s-a retras în luna mai.