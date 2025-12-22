SUA au un nou ambasador în România
SUA au un nou ambasador în România
Noul ambasador al Statelor Unite în România este Darryl Nirenberg
Noul ambasador al Statelor Unite în România este Darryl Nirenberg. A fost confirmat în această funcție, a anunțat misiunea diplomatică americană din Capitală.
La audierea din Senatul american de luna trecută, el a arătat că România este un aliat cheie în cadrul NATO, are o poziție strategică la Marea Neagră și oferă mari oportunități pentru companiile americane, mai ales în domeniul energiei.
Darryl Nirenberg, nominalizat în mai în funcția de ambasador al Statelor Unite în România de președintele Donald Trump, a mai spus în fața senatorilor americani că relația cu țara noastră nu a fost niciodată mai importantă.
El o înlocuiește pe fosta ambasadoare Kathleen Kavalec, care s-a retras în luna mai.
Citește și:
- 13:58 - Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT
- 13:10 - Atac asupra biroului lui Netanyahu și a unei baze a Forțelor Aeriene Israeliene. Iranul revendică o lovitură „surpriză”
- 11:44 - Momentul în care o dronă iraniană a lovit aeroportul din Dubai
- 11:20 - Cancelarul Merz merge la Washington pentru discuții decisive cu Trump. Iranul devine tema centrală
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News