Cardul de sănătate ar putea dispărea de la 1 septembrie. Cu ce document va fi înlocuit

Publicat 17 aug. 2026, 09:40 Sursă Realitatea PLUS

Românii ar putea scăpa, de la 1 septembrie, de cardul de sănătate. În locul lui, pacienții vor putea folosi noua carte electronică de identitate, dar și o platformă digitală care adună într-un singur loc informațiile medicale, conform Realitatea PLUS.

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