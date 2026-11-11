Nereguli descoperite de ITM în spitalele și cabinetele medicale din Călărași. Amenzi de 5.000 de lei

Publicat 11 nov. 2026, 13:42 Sursă realitatea.net

ITM Călărași a verificat 28 de unități medicale și sociale. Inspectorii au descoperit 40 de nereguli și au aplicat sancțiuni de 5.000 de lei.

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