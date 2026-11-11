Nereguli descoperite de ITM în spitalele și cabinetele medicale din Călărași. Amenzi de 5.000 de lei
Spital / Profimedia
ITM Călărași a verificat 28 de unități medicale și sociale. Inspectorii au descoperit 40 de nereguli și au aplicat sancțiuni de 5.000 de lei.
Inspectorii de muncă din Călărași au descoperit zeci de nereguli în spitalele, cabinetele medicale și centrele de asistență socială din județ. În urma controalelor efectuate la 28 de unități, au fost identificate 40 de deficiențe și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 5.000 de lei.
Verificările au fost realizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călărași, în cadrul unei campanii naționale care urmărește respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă în sectorul medical și în serviciile de asistență socială.
Ce unități medicale au fost verificate de ITM Călărași
Controalele au vizat 28 de unități din județul Călărași, atât din sistemul medical public, cât și din cel privat.
Printre instituțiile și operatorii economici verificați s-au numărat spitale, cabinete ale medicilor de familie, cabinete medicale de specialitate, unități stomatologice și centre care oferă servicii de îngrijire medicală și asistență socială.
Campania de control se desfășoară în perioada trimestrelor II-IV ale anului 2026 și are ca obiectiv principal prevenirea riscurilor profesionale și protejarea sănătății angajaților.
Probleme la instalațiile electrice și depozitarea substanțelor periculoase
Printre neregulile constatate de inspectorii ITM Călărași s-au numărat deficiențe privind instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.
Au fost identificate și probleme legate de siguranța instalațiilor electrice. În unele unități, prizele nu aveau inscripționată tensiunea nominală, iar accesul la un tablou electric era blocat de materiale depozitate necorespunzător. De asemenea, la două tablouri electrice lipseau covoarele electroizolante.
O altă categorie de nereguli a vizat depozitarea substanțelor chimice periculoase. Inspectorii au constatat că acestea nu erau păstrate în spații special amenajate, închise și semnalizate corespunzător, astfel încât accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat.
Totodată, fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice nu erau disponibile la toate locurile de muncă unde angajații trebuiau să aibă acces la aceste informații.
Medici neinformați corespunzător despre riscurile profesionale
Verificările au scos la iveală probleme și în cazul medicilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de prestări servicii sau de colaborare.
Potrivit inspectorilor de muncă, aceștia nu beneficiaseră de instruirea corespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă, prin intermediul fișei de instruire colectivă.
Într-o altă situație, inspectorii au constatat că o unitate identificase agenții biologici din grupele 2, 3 și 4 la care personalul putea fi expus, precum și locurile de muncă în care aceștia puteau apărea, însă nu notificase ITM Călărași.
40 de sancțiuni aplicate de inspectorii de muncă
În urma verificărilor, ITM Călărași a identificat 40 de deficiențe și a dispus măsuri pentru remedierea acestora, cu termene concrete de îndeplinire.
Pentru neregulile constatate au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 5.000 de lei.
Reprezentanții instituției precizează că acțiunile de control urmăresc reducerea riscurilor profesionale, creșterea responsabilității angajatorilor și angajaților în respectarea legislației și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor individuale de protecție.
Campania națională de verificare a unităților medicale și de asistență socială este programată să continue până la sfârșitul anului 2026.
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