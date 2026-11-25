Publicat 25 nov. 2026, 08:24 Actualizat 25 nov. 2026, 08:25 Sursă digi24

Cercetători au identificat diferențe în tensiunea arterială și alți indicatori medicali la persoanele care aveau să sufere un infarct sau AVC, cu până la 30 de ani înainte de producerea evenimentului.

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