Publicat 23 nov. 2026, 10:49 Actualizat 23 nov. 2026, 10:50

De ce un simplu miros de parfum, de pâine proaspătă sau de ploaie pe pământul cald ne poate întoarce, în doar câteva secunde, în copilărie? Mirosurile au o legătură specială cu memoria și emoțiile, iar unele amintiri pot rămâne vii chiar și după zeci de ani. Aflăm la „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, cum reușește creierul să transforme un miros într-o călătorie neașteptată în trecut.

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