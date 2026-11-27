54% dintre români spun că situația financiară s-a înrăutățit în ultimul an. Studiul NielsenIQ arată schimbări în comportamentul de consum.
Tot mai mulți români resimt efectele dificultăților economice asupra bugetului personal. Peste jumătate dintre cetățenii României (54%) consideră că situația lor financiară s-a deteriorat în ultimul an, în timp ce doar 14% spun că au ajuns într-o poziție financiară mai bună.
Datele apar în studiul internațional Consumer Outlook 2027, realizat de compania NielsenIQ (NIQ), care analizează evoluția comportamentului consumatorilor și perspectivele acestora în contextul economic actual.
Rezultatele cercetării indică o presiune tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor, care se reflectă inclusiv în modul în care românii își gestionează cumpărăturile și își stabilesc prioritățile de consum.
Românii își schimbă obiceiurile de cumpărare din cauza situației financiare
Deteriorarea situației financiare îi determină pe consumatori să fie mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii. Potrivit analizei NielsenIQ, presiunea asupra bugetelor conduce la o polarizare a comportamentului de consum.
Astfel, tot mai mulți cumpărători se orientează către produse economice, încercând să reducă valoarea cheltuielilor, în timp ce o altă categorie continuă să aleagă produse premium.
Această diferențiere reflectă schimbările din piața de consum și faptul că evoluția economică nu afectează toate categoriile de populație în același mod.
Doar 14% dintre români spun că au o situație financiară mai bună
Contrastul dintre percepțiile românilor asupra propriei situații financiare este semnificativ. În timp ce 54% dintre respondenți afirmă că situația lor s-a înrăutățit în ultimul an, numai 14% declară că au înregistrat o îmbunătățire.
Cu alte cuvinte, aproape patru din zece români nu se regăsesc în niciuna dintre aceste două categorii, ceea ce arată că evoluția financiară este diferită de la o gospodărie la alta.
Proporția ridicată a celor care reclamă o deteriorare a situației financiare evidențiază dificultățile cu care se confruntă consumatorii și presiunea pe care aceasta o exercită asupra deciziilor de cumpărare.
Piața de consum din România, influențată de scăderea puterii financiare
Schimbările în comportamentul cumpărătorilor reprezintă un indicator important pentru comercianți și producători. Orientarea unei părți a populației către produse mai ieftine poate influența cererea, strategiile de preț și oferta magazinelor.
În același timp, menținerea interesului pentru produsele premium arată că piața nu evoluează uniform, iar diferențele dintre categoriile de consumatori rămân importante.
Studiul Consumer Outlook 2027 al NielsenIQ evidențiază astfel o realitate economică în care presiunea asupra bugetelor personale devine un factor esențial în deciziile de consum ale românilor.