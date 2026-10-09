Accident mortal pe DN38: un tânăr din Călărași a decedat după ce un autotren a intrat pe contrasens

Un tânăr de 25 de ani, originar din comuna Grădiștea, județul Călărași, a murit joi, 8 octombrie 2026, în urma unui accident rutier produs pe DN38, între Movilița și Techirghiol.
Evenimentul s-a produs când un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, încărcat cu porumb, a părăsit banda de circulație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul ar fi fost determinat de explozia unei anvelope, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra autotrenului.
Conducătorul autotrenului, un bărbat de 49 de ani, circula dinspre Movilița către Techirghiol. La un moment dat, vehiculul a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă regulamentar de tânărul din Călărași.
În aceeași coliziune a fost implicat și un autoturism condus de o femeie de 54 de ani, care circula în spatele autoutilitarei. Impactul a provocat răsturnarea autotrenului, iar încărcătura de porumb s-a împrăștiat pe terenul din apropierea drumului. Toate cele trei autovehicule au părăsit partea carosabilă.
Tânărul de 25 de ani a decedat în urma impactului. Ceilalți doi conducători auto, bărbatul de 49 de ani și femeia de 54 de ani, au suferit leziuni. Polițiștii au testat ambii supraviețuitori cu etilotestul, rezultatele fiind negative.
În urma accidentului, autoritățile au deschis un dosar penal. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia, primele verificări indicând că explozia anvelopei ar fi fost factorul decisiv.