Accident pe DN3 Bucureşti – Călăraşi. O pesoană rănită

Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi

O coliziune între un autotren şi un autoturism a avut loc astăzi pe DN3 Bucureşti – Călăraşi, sensul către Brăneşti, în zona localităţii Pantelimon, judeţul Ilfov.

O coliziune între un autotren şi un autoturism a avut loc astăzi pe DN3 Bucureşti – Călăraşi, sensul către Brăneşti, în zona localităţii Pantelimon, judeţul Ilfov. O persoană a fost rănită.Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului. Traficul rutier a fost oprit pe sensul către Brăneşti, circulaţia desfăşurându-se alternativ, pe celălalt fir. Circulaţia a fost reluată după 30 de minute.

Sursa: Realitatea de Calarasi

Mai multe articole despre autotren , coliziune , dn3