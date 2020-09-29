Social· 1 min citire

Accident pe DN3 Bucureşti – Călăraşi. O pesoană rănită

29 sept. 2020, 15:12
Actualizat: 29 sept. 2020, 15:12
Accident pe DN3 Bucureşti – Călăraşi. O pesoană rănită

Accident pe DN3 Bucureşti – Călăraşi. O pesoană rănită

Articol scris de Realitatea de Calarasi

O coliziune între un autotren şi un autoturism a avut loc astăzi pe DN3 Bucureşti – Călăraşi, sensul către Brăneşti, în zona localităţii Pantelimon, judeţul Ilfov.

O coliziune între un autotren şi un autoturism a avut loc astăzi pe DN3 Bucureşti – Călăraşi, sensul către Brăneşti, în zona localităţii Pantelimon, judeţul Ilfov.

 O persoană a fost rănită.Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Traficul rutier a fost oprit pe sensul către Brăneşti, circulaţia desfăşurându-se alternativ, pe celălalt fir. Circulaţia a fost reluată după 30 de minute.


Sursa: Realitatea de Calarasi

Citește și:

Mai multe articole despre

autotren, coliziune, dn3

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Social