Accident pe DN3 Bucureşti – Călăraşi. O pesoană rănită
29 sept. 2020, 15:12
Actualizat: 29 sept. 2020, 15:12
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
O coliziune între un autotren şi un autoturism a avut loc astăzi pe DN3 Bucureşti – Călăraşi, sensul către Brăneşti, în zona localităţii Pantelimon, judeţul Ilfov.
O persoană a fost rănită.Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului.
Traficul rutier a fost oprit pe sensul către Brăneşti, circulaţia desfăşurându-se alternativ, pe celălalt fir. Circulaţia a fost reluată după 30 de minute.
Sursa: Realitatea de Calarasi
