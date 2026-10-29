Burse de 2.000 de lei pentru elevii din Călărași
Burse elevi
Elevii de la liceele tehnice din Călărași pot obține burse Roberto Rocca de 2.000 de lei. Înscrierile se încheie pe 2 noiembrie 2026.
Elevii de liceu din Călărași care urmează specializări tehnice pot obține burse în valoare de 2.000 de lei prin programul Roberto Rocca, susținut de compania TenarisSilcotub. Înscrierile pentru anul școlar 2026–2027 se încheie pe 2 noiembrie, iar selecția candidaților include evaluarea rezultatelor școlare și o testare online.
TenarisSilcotub oferă burse de 2.000 de lei elevilor din Călărași
Programul de burse Roberto Rocca continuă și în anul școlar 2026–2027, oferind sprijin financiar elevilor care se pregătesc pentru o carieră în domeniul tehnic.
În municipiul Călărași, programul se adresează elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a de la Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” și Liceul „Danubius”, care urmează specializări tehnice.
Fiecare bursă are valoarea de 2.000 de lei, iar acordarea acesteia depinde de rezultatele procesului de selecție. Inițiativa urmărește să încurajeze performanța școlară și să susțină pregătirea profesională a tinerilor.
Până când se pot înscrie elevii pentru bursele Roberto Rocca
Elevii interesați trebuie să completeze formularul de înscriere online până luni, 2 noiembrie 2026.
Aplicațiile pot fi depuse pe platforma oficială a programului:
Înscrieri: bursele.robertorocca.org
Termen-limită: 2 noiembrie 2026
Valoarea bursei: 2.000 de lei
Perioada de acordare: anul școlar 2026–2027
După încheierea înscrierilor, organizatorii vor verifica dosarele și eligibilitatea candidaților. Testările online sunt programate în perioada 17–27 noiembrie, iar rezultatele finale urmează să fie anunțate în decembrie.
Cum sunt selectați beneficiarii burselor
Acordarea burselor Roberto Rocca presupune un proces de selecție în care sunt analizate performanțele școlare, frecvența la cursuri și rezultatele obținute la testarea online.
Prin acest mecanism, programul urmărește să identifice elevii care demonstrează interes pentru disciplinele tehnice și potențial pentru dezvoltarea unei cariere în domenii specializate.
Cei interesați trebuie să consulte regulamentul oficial pentru a verifica toate criteriile de eligibilitate și documentele necesare înscrierii.
Programul Roberto Rocca sprijină elevii din mai multe județe
Inițiativa derulată de TenarisSilcotub nu se limitează la Călărași. În județul Sălaj, programul include elevi de la patru licee tehnice din Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou.
Prin aceste burse, compania își propune să susțină educația tehnică și să încurajeze formarea viitoarelor generații de specialiști.
Pentru liceenii din Călărași, sprijinul financiar poate contribui la acoperirea unor cheltuieli legate de educație și la dezvoltarea competențelor necesare pentru continuarea studiilor sau integrarea pe piața muncii.
Elevii care îndeplinesc condițiile de participare sunt încurajați să consulte regulamentul și să își depună aplicațiile înainte de expirarea termenului de înscriere.
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News