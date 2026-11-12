Guvernul pregătește un plan pentru combaterea violenței în școli

Guvernul României va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care include măsuri de prevenire a violenței, intervenție rapidă și sancțiuni pentru agresori.
Executivul intenționează să consolideze mecanismele de prevenție a violenței în unitățile de învățământ. Scopul este ca autoritățile să identifice din timp situațiile de risc și să intervină înainte de producerea unor incidente grave, a declarat Luca Niculescu.
Oficialul a subliniat necesitatea abordării siguranței elevilor prin colaborarea instituțiilor statului cu profesorii, părinții și elevii. Potrivit acestuia, violența în mediul școlar nu poate fi tratată ca o problemă izolată.
Sunt analizate măsuri suplimentare de securitate, inclusiv asigurarea pazei unităților de învățământ și implicarea mai activă a specialiștilor în servicii sociale și a poliției locale. Acestea vizează identificarea riscurilor și intervenția rapidă în cazurile necesare.
Planul integrat va fi elaborat în urma consultărilor cu reprezentanții sistemului educațional, ai sindicatelor, părinților și elevilor. Autoritățile doresc să identifice problemele concrete din școli și să stabilească soluții care răspund dificultăților întâmpinate de profesori și nevoilor copiilor.
Pe lângă combaterea agresiunilor, Guvernul urmărește prevenirea comportamentelor care pot conduce la radicalizare. În acest context, Executivul a publicat în transparență decizională Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent.
Oficialul a menționat și proiectul „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul UNICEF și al Comisiei Europene.
Documentul final va stabili responsabilități clare pentru instituțiile implicate, măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Guvernul a transmis că este deschis propunerilor constructive care pot fi aplicate în practică.