Haine și încălțăminte contrafăcute de peste 850.000 de lei, descoperite pe DN 3, în Călărași

199 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte suspectate că sunt contrafăcute au fost descoperite într-o mașină oprită pe DN 3, în Călărași.
Polițiștii de frontieră din Călărași au descoperit 199 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte suspectate că ar fi contrafăcute, în timpul unui control efectuat pe DN 3. Produsele, care purtau însemnele unor mărci protejate, au fost evaluate la aproximativ 858.650 de lei, prin raportare la prețul articolelor originale.
Descoperirea a fost făcută în data de 9 octombrie 2026, când polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în România, care circula pe ruta București–Călărași.
La volan se afla un cetățean român în vârstă de 38 de ani.
Aproape 200 de produse suspecte, ascunse în bagajele mașinii
În urma controlului amănunțit al autoturismului, polițiștii au găsit în bagaje 199 de articole vestimentare și de încălțăminte inscripționate cu denumirile unor mărci înregistrate.
Având în vedere suspiciunile privind autenticitatea produselor, bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției.
Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră, valoarea estimată a mărfurilor este de 858.650 de lei, calculată în ipoteza comercializării acestora ca produse originale. Suma reprezintă o evaluare raportată la prețurile articolelor autentice, nu valoarea unei tranzacții efectiv realizate.
Polițiștii continuă cercetările pentru suspiciuni de contrafacere
În acest caz, oamenii legii efectuează cercetări pentru o posibilă infracțiune privind punerea în circulație a unor produse care poartă, fără drept, o marcă identică sau similară cu una înregistrată, faptă care poate prejudicia titularul mărcii.
La finalizarea verificărilor, dosarul urmează să fie înaintat unității de parchet competente, împreună cu propunerile legale.
Autoritățile continuă astfel acțiunile de combatere a comerțului cu produse susceptibile a fi contrafăcute și de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală.