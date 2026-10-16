Halloween la Zoo Călărași 2026: intrare gratuită, concursuri de costume, laser show și film în aer liber

„Boo at the Zoo” revine la Zoo Călărași pe 31 octombrie 2026. Copiii și părinții sunt așteptați la concursuri de costume, laser show, ateliere și film în aer liber.
Halloween la Zoo Călărași: o seară de distracție pentru întreaga familie
Grădina Zoologică din Călărași se pregătește de Halloween cu o nouă ediție a evenimentului „Boo at the Zoo”, organizat sâmbătă, 31 octombrie 2026. Participarea este gratuită, iar programul include concursuri de costume, ateliere creative, muzică, dans, un spectacol de lasere și o proiecție de film în aer liber.
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția Municipală de Servicii Publice, și se va desfășura la Complexul de Agrement Zoo Călărași, între orele 17:00 și 21:00.
Ajuns la cea de-a patra ediție, „Boo at the Zoo” îi invită pe copii și pe părinți să intre în atmosfera de Halloween și să participe la activități pregătite special pentru această ocazie.
Concursuri de costume, premii și ateliere pentru copii
Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi concursul de costume tematice. Cele mai originale apariții vor fi premiate, iar copiii vor avea ocazia să defileze pe podium în ținutele alese.
Participanții se pot costuma în personaje de poveste, prinți și prințese, supereroi, animale sau alte personaje preferate. Programul mai cuprinde concursuri de dans în aer liber, o mini-discotecă de Halloween și activități interactive pentru copii și părinți.
Pe tot parcursul evenimentului vor fi organizate ateliere de creație în Hala I și Hala II – Păsări exotice. Cei mici vor putea participa și la o activitate de tip „Treasure Hunt”, în cadrul căreia vor căuta indicii și vor rezolva provocări.
Programul „Boo at the Zoo” din 31 octombrie
Organizatorii au anunțat următorul program pentru evenimentul de Halloween de la Zoo Călărași:
17:00 – Deschiderea porților;
17:00–19:00 – Mini-disco de Halloween pe pajiște și concursuri cu premii;
17:00–21:00 – Ateliere de creație și activități interactive;
19:15–21:00 – Laser show și proiecție de film în aer liber.
Seara va continua cu proiecția filmului de animație „Zootopia 2”, oferind familiilor posibilitatea de a încheia evenimentul cu o activitate de care să se bucure împreună.
Intrarea este gratuită, dar organizatorii încurajează donațiile pentru animale
Accesul la eveniment este liber. Cu toate acestea, organizatorii îi încurajează pe vizitatori să aducă donații pentru animalele de la grădina zoologică, precum fructe, legume și pâine. Produsele vor fi colectate la un stand special amenajat la intrare.
De asemenea, copiii trebuie să fie însoțiți de părinți, iar participanții sunt încurajați să vină costumați pentru a contribui la atmosfera specifică sărbătorii.
Prin activitățile pregătite, „Boo at the Zoo” își propune să ofere familiilor din Călărași o alternativă de petrecere a timpului liber și să transforme grădina zoologică într-un spațiu dedicat distracției, creativității și spiritului de Halloween.