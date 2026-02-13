Hoți de combustibil prinși după jaful din tren: doi suspecți reținuți în cazul furtului de la Fundulea

Doi suspecți reținuți în cazul furtului de la Fundulea

Două persoane au fost reținute de polițiști, fiind suspectate că au furat aproximativ 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în localitatea Fundulea, în luna decembrie. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit sute de litri de benzină și motorină, precum și echipamente folosite la comiterea furtului.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), suspecții sunt cercetați pentru furt calificat, după ce, în data de 25 decembrie 2025, ar fi sustras cantitatea mare de combustibil dintr-un tren aflat într-o stație CFR din zonă.

Joi, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de la Secția Regională de Poliție Transporturi București – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Călărași au efectuat șapte percheziții domiciliare în localitățile Fundulea și Sărulești.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat:

805 litri de combustibil (benzină și motorină) fără acte de proveniență;

recipiente, furtunuri și alte dispozitive folosite la sustragerea carburantului;

bunuri considerate probe în dosar.

Polițiștii au constatat, totodată, că la domiciliul unuia dintre suspecți exista o instalație clandestină pentru racordarea ilegală la rețeaua electrică. Contorul fusese ocolit printr-un sistem improvizat, fapt care a dus la întocmirea unui dosar penal separat pentru furt de energie.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca persoanele reținute să fie prezentate magistraților cu propuneri legale. Ancheta vizează inclusiv recuperarea prejudiciului produs și identificarea eventualilor complici.