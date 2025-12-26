Intervenții Salvamont în toată țara: peste 20 de persoane salvate de pe munte într-o singură zi

Salvamontiștii au intervenit intens în ultimele 24 de ore, reușind să salveze 22 de persoane aflate în dificultate pe munte, potrivit datelor centralizate de Dispeceratul Național Salvamont România. Cele mai multe solicitări de ajutor au venit din zonele Gorj, Lupeni și Predeal.

În total, dispeceratul a înregistrat 14 apeluri prin care se cerea intervenția de urgență a echipelor de salvare montană. Câte două solicitări au fost direcționate către serviciile Salvamont Gorj, Lupeni și Predeal, în timp ce alte intervenții au fost necesare în județele Argeș, Brașov, Cluj, Prahova, Maramureș, Mureș, Voineasa și Suceava.

În urma acestor misiuni, 22 de persoane au fost recuperate din zone montane sau de pe pârtii. Dintre acestea, șapte au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare și au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau ale serviciilor Salvamont. Restul turiștilor au fost evaluați la fața locului și au fost lăsați să se deplaseze cu autoturismele aparținătorilor sau prietenilor.

Pe lângă intervențiile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a primit, în același interval, și 22 de apeluri de informare, turiștii solicitând detalii despre trasee montane, condițiile de deplasare și starea pârtiilor.

Salvamont România reamintește importanța prudenței și a responsabilității în zona montană, în special în sezonul de iarnă, și îi încurajează pe turiști să se informeze înainte de plecare și să respecte recomandările salvatorilor pentru reducerea riscului de accidente.