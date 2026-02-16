Lovitură la loto: Un român a pus mâna pe peste 660.000 de lei la Noroc Plus. Reporturi uriașe la Joker și 6/49

Un român a pus mâna pe peste 660.000 de lei la Noroc Plus

Un jucător norocos a reușit să câștige, duminică, un premiu important la extragerea Noroc Plus, categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei, potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română. Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.

În același timp, marile premii continuă să se acumuleze la cele mai populare jocuri. La Joker, reportul de la categoria I a depășit 52,92 milioane de lei, echivalentul a peste 10,38 milioane de euro, iar la Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei, adică aproximativ 235.000 de euro.

Duminică, Loteria Română a acordat în total peste 34.000 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste patru milioane de lei. Următoarele trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi.

La jocul Noroc, reportul a ajuns la peste 4,85 milioane de lei, în timp ce la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 822.600 de lei. La Super Noroc, suma pusă în joc depășește 48.200 de lei.

Și la Joker s-au înregistrat câștiguri importante. La categoria a II-a, un jucător din Pitești a obținut peste 615.500 de lei. La categoria a III-a, două bilete câștigătoare, jucate la Satu Mare și Baia Mare, au adus câte aproape 80.000 de lei fiecare.

La Loto 6/49, categoria a II-a, doi jucători au câștigat câte aproximativ 149.600 de lei, unul dintre bilete fiind jucat online, iar celălalt printr-o platformă alternativă. De asemenea, la Loto 5/40, premiul de categoria a II-a, în valoare de peste 113.000 de lei, a fost câștigat tot prin intermediul bilete.loto.ro.

Cu reporturi care ajung la zeci de milioane de lei și câștiguri constante la categoriile secundare, jocurile loto continuă să atragă mii de români în fiecare săptămână, în speranța marelui premiu.