Lovitură pentru românii din Spania

După 20 de ani de muncă, oamenii vor să se întoarcă acasă

Viața în Spania nu mai este ce a fost pentru mulți români plecați la muncă acum 15 sau 20 de ani. Ce părea odată un drum sigur către un trai mai bun s-a transformat, pentru unii, într-o luptă lunară pentru supraviețuire.

Presa spaniolă, prin publicația Lanza Digital, a realizat un amplu reportaj despre românii din Ciudad Real care se gândesc tot mai des la întoarcerea în România. Nu din dor, ci din nevoie. Larisa Mihai Zugravu trăiește în Spania din 2004. A ajuns aici la scurt timp după soțul ei, care lucra în construcții. Spune că ani la rând au muncit constant și nu au dus lipsă de joburi. Chiar și în perioade dificile, cum a fost criza imobiliară, au reușit să își păstreze locurile de muncă.

Viață construită în Spania, dar fără siguranța zilei de mâine

Astăzi însă, realitatea este alta. Există locuri de muncă, dar salariile nu mai țin pasul cu scumpirile. Chiriile, facturile și alimentele au crescut. Economiile pentru o casă în România sau pentru un viitor mai bun sunt din ce în ce mai greu de strâns. Mulți spun că muncesc doar cât să supraviețuiască.

La Asociația Hispano Română din Castilla La Mancha, româncele se întâlnesc și discută deschis despre dilemele lor. Unele ar pleca imediat în România, dar le sperie salariile mici, prețurile mari și corupția. Altele au deja planuri concrete de întoarcere în următorii doi sau trei ani.

De ce le este greu să se întoarcă acasă

Simona Burbulea, stabilită în Spania de 15 ani, spune că familia lor și-a construit deja o casă în Transilvania. Soțul ei, electrician, crede că ar avea mai multe oportunități în România. Cererea pentru astfel de meserii este mare. Pentru ea însă, revenirea ar însemna să o ia de la capăt profesional. Cea mai grea decizie rămâne cea legată de copii. Mulți s-au născut în Spania, merg la școală acolo și sunt bine integrați. A-i muta în România nu este deloc simplu, conform Lanzadigital.com.

Datele oficiale ale Instituto Nacional de Estadística arată că emigrația românească spre Spania a scăzut cu aproximativ 30% față de 2012. Tot mai puțini aleg să vină, iar unii dintre cei deja stabiliți iau în calcul întoarcerea.

Sursa: Realitatea Din Spania