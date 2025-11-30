Mii de afgani relocați în SUA în 2021, identificați cu posibile riscuri de securitate în evaluările federale

Autoritățile americane au identificat mii de potențiale probleme de securitate în rândul afganilor aduși în Statele Unite în 2021, în cadrul operațiunii „Allies Welcome” lansate de administrația Biden, relatează New York Post.

Datele transmise de Departamentul pentru Securitate Internă senatorului Chuck Grassley arată că, în total, 6.868 de persoane au fost asociate cu „informații potențial defăimătoare” în urma verificărilor efectuate.

Dintre acestea, 5.005 persoane au ridicat semne de întrebare privind securitatea națională, alte 956 au fost semnalate pentru potențiale riscuri la adresa siguranței publice, iar 876 au ridicat suspiciuni de fraudă.

Deși o parte dintre aceste cazuri au fost ulterior clarificate de agențiile federale, în luna septembrie încă existau 885 de persoane considerate posibile riscuri pentru securitatea națională, potrivit evaluărilor prezentate de DHS.