Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Dirijorul Florin Totan, despre societatea românească în 2026

Scris de Catalina Anghel Publicat: 1 oct. 2026, 10:42

Dirijorul Florin Totan este invitat, în premieră, la Realitatea Plus, într-un dialog cu jurnalista Delia Vrânceanu, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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