Un bărbat de 73 de ani a dispărut din satul Drajna Nouă, județul Călărași. Poliția caută persoana și solicită sprijinul publicului pentru localizarea acesteia.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călărași a anunțat că desfășoară acțiuni de căutare pentru un bărbat în vârstă de 73 de ani, dispărut din localitatea sa. Persoana căutată se numește Tudor Constantin și locuiește în comuna Dragalina, satul Drajna Nouă.
Dispariția a fost semnalată joi, 19 noiembrie 2026, la ora 16:00. Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 60 de ani, care a indicat că Tudor Constantin a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.
Potrivit comunicatului transmis vineri, 20 noiembrie 2026, de IPJ Călărași, bărbatul prezintă un semn distinctiv: un tatuaj pe brațul drept. Desenul reprezintă o inimă în care sunt inscripționate inițialele numelui său și anul nașterii.
Polițiștii solicită cetățenilor să raporteze orice informație privind locul în care s-ar putea afla bărbatul sau dacă l-au văzut recent. Persoanele care dețin detalii utile sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.
La momentul publicării comunicatului oficial, acțiunile de căutare erau în curs de desfășurare.