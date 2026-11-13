Gabriel Daraban, fost director Oil Terminal, plasat sub control judiciar. DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile
Gabriel Daraban, fost director Oil Terminal
Gabriel Daraban, fost director Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar în dosarul evaziunii cu motorină. DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile, în valoare de 114,9 milioane de lei.
Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină instrumentat de procurorii DIICOT. Acesta fusese reținut inițial pentru 24 de ore, alături de omul de afaceri Gheorghe Chealfă, cercetat în aceeași cauză.
Ancheta a fost extinsă, iar procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile, reprezentând construcții și terenuri, precum și asupra conturilor persoanelor implicate. Sechestrul a fost dispus până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.
Potrivit DIICOT, alte 41 de persoane au fost plasate sub control judiciar în cadrul aceluiași dosar, în care sunt investigate presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină
Măsurile asigurătorii dispuse de procurori vizează 111 bunuri imobile, respectiv construcții și terenuri, dar și disponibilitățile din conturile persoanelor cercetate.
Valoarea până la care au fost instituite aceste sechestre este de 114,9 milioane de lei.
Ancheta urmărește destructurarea unei presupuse rețele infracționale care ar fi obținut beneficii financiare importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special a motorinei.
Gabriel Daraban și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, sub control judiciar
Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi seară de procurorii DIICOT, după audieri desfășurate în cadrul anchetei privind circuitul comercializării motorinei.
Ulterior, cei doi au fost plasați sub control judiciar, după expirarea ordonanțelor de reținere pentru 24 de ore.
Gabriel Daraban a ocupat funcția de director comercial al Oil Terminal, companie la care și-a încetat activitatea începând cu 12 noiembrie 2026. Societatea a precizat că nu are calitatea de suspect sau inculpat în dosarul instrumentat de DIICOT și că a pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate.
Fostul director este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Ancheta vizează o presupusă rețea de evaziune fiscală cu produse petroliere
Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, în anul 2023, patru persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alți membri.
Scopul presupusei grupări ar fi fost obținerea unor câștiguri financiare importante prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.
În acest dosar au fost efectuate 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Printre persoanele vizate de anchetă se numără funcționari vamali, reprezentanți ai unor instituții fiscale, persoane din conducerea unor companii și angajați ai unei instituții bancare.
Procurorii investighează inclusiv modul în care ar fi fost derulate operațiunile comerciale cu motorină și mecanismele prin care ar fi fost evitate plata TVA și a accizelor.
DIICOT: Nu există dovezi că motorina ar proveni din Rusia
În contextul informațiilor apărute despre posibila proveniență a produselor petroliere, DIICOT a făcut precizări importante.
Potrivit procurorilor, din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.
Ancheta vizează în principal presupusa eludare a obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitățile investigate și pentru clarificarea responsabilității fiecărei persoane implicate.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
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