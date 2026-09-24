Advertising
Social· 1 min citire
„Povestea fântânei” – mărturia emoționantă a Lăcrămioarei Perijoc la Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS
Un nou episod din seria Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS o aduce, în premieră, pe Lăcrămioara Perijoc, care vorbește deschis despre un capitol dificil din trecutul ei și despre momentul care i-a schimbat cursul vieții.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:00Guvernul a dat undă verde pentru încă 50 de kilometri de autostradă. Investiția ajunge la 9,3 miliarde de lei
- 14:42Dacia, în recul pe piețele europene. Vânzările au scăzut cu aproape 10% în primele opt luni
- 13:42Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile de anul viitor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News