Premii loto de peste 1,5 milioane de lei câștigate la extragerile de joi

Loteria Română a anunțat șapte câștiguri la tragerile de joi, 15 octombrie, totalizând peste 1,5 milioane de lei. Premiul I la Noroc a fost obținut de un jucător din Balotești.
La tragerea Noroc din data de 15 octombrie, premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei, a fost câștigat la o agenție din Balotești, județul Ilfov. La varianta Noroc Plus, același grad de câștig a fost atribuit unui bilet jucat în Timișoara, suma fiind de 192.720,96 lei.
La categoria a II-a din Loto 6/49, s-au înregistrat cinci câștiguri identice, de câte 55.558,16 lei fiecare. Trei bilete au fost jucate fizic la agenții din Comănești (Bacău), Azuga (Prahova) și Turnu Măgurele, iar două au fost cumpărate online, pe platforma bilete.loto.ro.
Reporturile în joc pentru următoarele trageri
Pentru tragerea de duminică, 18 octombrie, la Loto 6/49, categoria I are un report de peste 15,51 milioane de lei (echivalentul a peste 2,90 milioane de euro). La Noroc, raportul cumulat depășește 1,27 milioane de lei.
La Joker, premiul principal este estimat la peste 9,57 milioane de lei, iar cel al celei de-a doua categorii la peste 173.600 de lei. La Loto 5/40, reportul pentru categoria I este de peste 70.300 de lei, iar la Super Noroc suma acumulată depășește 492.400 de lei.