Razii de amploare, forțele de ordine au dat amenzi drastice

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu Covid-19, la nivelul județului Călărași, la data de 27 decembrie, au fost desfășurate acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, mijloace de transport în comun și terase.

În urma activităților desfășurate, la nivelul județului Călărași, echipele mixte au efectuat controale la 123 de societăți comerciale/

Au fost aplicate 94 de sancțiuni contravenționale la legea 55/2020, în valoare de 4.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au verificat în vederea respectării măsurii de siguranță 507 mijloace de transport, 158 fiind mijloace de transport în comun și 1.380 de persoane, dintre care 438 cu privire la respectarea măsurilor de izolare și 942 cu privire la respectarea măsurilor de carantină.

Sursa: Realitatea de Calarasi