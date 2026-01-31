România plătește aproximativ 33 de eurocenți la bugetul UE pentru fiecare euro primit, arată date oficiale

România plătește aproximativ 33 de eurocenți la bugetul UE

România contribuie la bugetul Uniunii Europene cu circa 33 de eurocenți pentru fiecare euro pe care îl primește, a explicat sâmbătă Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministrul a detaliat și motivele pentru care țara noastră nu a reușit să acceseze integral fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit lui Pîslaru, valoarea fondurilor nerambursabile prevăzute în Planul renegociat cu Comisia Europeană „rămâne neatinsă”, însă suma fondurilor împrumutate a scăzut.

Acest lucru s-a datorat atât direcționării unei părți a resurselor către programul SAFE, destinat industriei de apărare, cât și întârzierii unor proiecte ce urmau să fie finanțate prin credite europene cu dobândă avantajoasă.

Ministrul a subliniat că, practic, pentru fiecare euro atras din fonduri europene, România contribuie cu aproximativ o treime la bugetul Uniunii.

„Pe PNRR, după reduceri, suma de fonduri nerambursabile a rămas la 13,57 miliarde de euro. Partea de împrumut era aproape echivalentă, așa că totalul ajungea la 27-28 miliarde.

Am fost nevoiți să ajustăm partea de împrumut din cauza deficitului bugetar și a accesului la programul SAFE, care este, de asemenea, o resursă de credit. România nu putea să atragă simultan întreaga sumă de 14 miliarde euro din PNRR până în august 2026 și 16 miliarde pe SAFE fără riscuri.

Astfel, am redus proporțional suma de împrumut de pe PNRR, creând în același timp un spațiu mai mare de manevră pentru SAFE, cu termene mai lungi și condiții de finanțare favorabile”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Această strategie, conform ministrului, oferă României flexibilitate în gestionarea împrumuturilor europene și garantează că fondurile disponibile sunt utilizate eficient pe termen lung.