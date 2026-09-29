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Amenzile rutiere nu se prescriu automat după cinci ani. Termenele pe care trebuie să le știe șoferii

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 sept. 2026, 09:46
Actualizat29 sept. 2026, 09:49

Aplicarea sancțiunii, comunicarea procesului-verbal și executarea silită sunt supuse unor termene diferite, care pot influența prescripția amenzii.

Prescripția amenzilor rutiere depinde de etapa în care se află sancțiunea și nu poate fi redusă la regula celor cinci ani. În mod obișnuit, autoritatea are la dispoziție șase luni de la data faptei pentru a aplica amenda. Separat, procesul-verbal trebuie comunicat contravenientului în cel mult două luni de la aplicarea sancțiunii.

Executarea silită poate modifica termenul de prescripție

După ce procesul-verbal este comunicat și devine titlu executoriu, amenda poate fi urmărită de organul fiscal. Dreptul de a cere executarea silită se prescrie, de regulă, în cinci ani, termen calculat de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a apărut acest drept. Totuși, prescripția poate fi suspendată sau întreruptă prin acte legale de executare, precum somația sau poprirea, iar în anumite situații termenul poate începe din nou.

Șoferii trebuie să țină cont și de termenul de 15 zile pentru contestarea procesului-verbal. Prescripția nu înseamnă anularea automată a amenzii, iar situația trebuie verificată pe baza tuturor documentelor emise de poliție și de organul fiscal.

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