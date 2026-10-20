Sesizare la DNA în cazul unor albume turistice „fantomă”. Statul ar fi plătit 2,6 milioane de lei

O sesizare la DNA vizează achiziția unor albume turistice pentru care statul ar fi plătit 2,6 milioane de lei. Sunt cerute clarificări privind contractele și livrările.
O sesizare la Direcția Națională Anticorupție (DNA) vizează un caz legat de achiziția unor albume turistice despre care există suspiciuni că nu ar fi fost livrate conform contractelor. Suma menționată în sesizare se ridică la aproximativ 2,6 milioane de lei, bani plătiți din fonduri publice.
Cazul ridică întrebări privind modul în care au fost gestionate contractele și verificate livrările înainte de efectuarea plăților. Pentru stabilirea eventualelor nereguli și a persoanelor responsabile sunt necesare verificări din partea instituțiilor competente.
Albume turistice plătite din bani publici
Potrivit informațiilor prezentate în relatarea de presă, sesizarea se referă la albume turistice descrise drept „fantomă”, în contextul unor suspiciuni privind realitatea livrărilor pentru care ar fi fost achitate fonduri publice.
Valoarea indicată este de aproximativ 2,6 milioane de lei. Pentru clarificarea situației trebuie stabilit dacă produsele prevăzute în contracte au fost realizate și livrate, dacă documentele justificative corespund operațiunilor efectuate și dacă plățile au respectat condițiile contractuale.
În astfel de cazuri, verificarea documentelor de achiziție, a proceselor-verbale de recepție și a dovezilor de livrare este esențială pentru a determina dacă bugetul public a fost prejudiciat.
DNA, sesizată pentru verificarea suspiciunilor
Sesizarea adresată DNA urmărește analizarea informațiilor privind modul în care au fost cheltuiți banii publici. Existența unei sesizări nu înseamnă însă că infracțiunile au fost confirmate sau că persoanele vizate sunt vinovate.
Eventualele responsabilități pot fi stabilite numai în urma verificărilor efectuate de autoritățile competente și, dacă este cazul, a procedurilor judiciare.
Cum trebuie verificate cheltuielile din bani publici
În cazul contractelor finanțate din fonduri publice, instituțiile trebuie să se asigure că bunurile sau serviciile plătite corespund celor prevăzute în documentele de achiziție. Verificarea presupune analizarea contractelor, a documentelor de recepție și a justificărilor care au stat la baza efectuării plăților.
Dacă se constată că au fost decontate produse nelivrate ori operațiuni care nu au avut loc, autoritățile pot analiza existența unui prejudiciu și eventualele consecințe legale.
Cazul albumelor turistice readuce în atenție importanța transparenței în utilizarea banilor publici și a mecanismelor de control prin care trebuie prevenite plățile nejustificate.
Până la clarificarea situației de către instituțiile competente, suspiciunile prezentate în sesizare trebuie tratate ca atare, fără a fi confundate cu fapte stabilite definitiv.