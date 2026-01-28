Un șofer român de TIR s-a „trezit mort” în presă după un accident în Germania: „Sunt viu, îmi pare rău”
Un șofer român de TIR, angajat al unei firme de transport din Italia, a trecut printr-o experiență șocantă după ce a aflat din presă că ar fi murit într-un accident rutier grav produs în Germania. Informația eronată s-a răspândit rapid, iar bărbatul a fost nevoit să își liniștească familia și prietenii, anunțând public că este în viață.
Incidentul a avut loc săptămâna trecută, pe autostrada A44 din Germania, unde doi șoferi ai companiei pentru care lucra și românul și-au pierdut viața într-un accident tragic. Potrivit poliției germane, cauza probabilă a accidentului a fost viteza neadaptată la condițiile meteo, în condițiile în care carosabilul era acoperit de polei.
Cei doi camionagii se întorceau din Hamburg, cu TIR-ul gol, după ce livraseră marfa la destinație. Impactul a fost fatal pentru ambii ocupanți ai cabinei.
Confuzie privind identitatea victimelor
Unul dintre șoferii decedați a fost identificat rapid ca fiind cetățean italian. În cazul celei de-a doua victime, autoritățile nu au putut stabili imediat naționalitatea, ceea ce a dus la confuzii. În lipsa unei confirmări oficiale, presa italiană a speculat că ar fi vorba despre un român.
Informația greșită a fost publicată inclusiv pe site-ul primalariviera.it, de unde s-a răspândit rapid. La scurt timp, românul „declarat mort” a reacționat pe rețelele de socializare, pentru a clarifica situația.
„Îmi pare rău pentru colegii mei care au murit, dar eu sunt viu”, a transmis acesta, încercând să calmeze valul de mesaje îngrijorate primite din partea apropiaților.
Ulterior, autoritățile germane au confirmat că cea de-a doua victimă era cetățean moldovean, iar informația inițială apărută în presă a fost rezultatul unei erori de comunicare.
