Val de frig polar peste România. ANM anunță ger, viscol și temperaturi de până la -20 de grade

ANM anunță ger, viscol și temperaturi de până la -20 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă, valabilă la nivel național până miercuri, la ora 10:00. Meteorologii avertizează asupra unui val de frig accentuat, însoțit de ninsori, polei și episoade de viscol, care va afecta mai multe regiuni ale țării.

Începând de sâmbătă și până la mijlocul săptămânii viitoare, vremea va deveni deosebit de rece, în special în zonele extracarpatice. Gerul se va instala mai întâi în Moldova, urmând să se extindă în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar izolat și în Oltenia și sudul Banatului.

Temperaturile minime vor coborî frecvent între -20 și -10 grade Celsius, iar în nordul Moldovei frigul va persista inclusiv pe timpul zilei, unde maximele vor rămâne între -16 și -8 grade. Pe alocuri vor apărea ninsori slabe, iar în unele zone se va forma polei și ghețuș.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări în est și sud, atingând viteze de 40–45 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig. Din seara zilei de duminică până luni dimineață, în sud-estul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, ninsoarea va fi viscolită.

Cod galben de ger în mai multe regiuni

În intervalul 31 ianuarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00, cea mai mare parte a Moldovei se va afla sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute. Valorile maxime vor fi cu 7–9 grade sub normalul perioadei și se vor situa între -10 și -5 grade, iar noaptea vor coborî până la -14…-10 grade.

Ulterior, din seara zilei de 1 februarie până în dimineața de 2 februarie, valul de frig se va extinde în Moldova, Dobrogea, Muntenia și estul Transilvaniei, unde minimele vor ajunge la -16…-9 grade, iar local, în nordul Moldovei, până la -20 de grade.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea se va răci treptat. Până duminică dimineață, cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe și vânt moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 1 grad, iar minima va coborî spre -6 grade.

Duminică și luni dimineață, frigul se va accentua, cu maxime în jur de -2 grade și minime de până la -9 grade. Vântul va avea intensificări de până la 45 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Luni și marți, temperaturile vor rămâne sub mediile normale, cu maxime de aproximativ -3 grade și minime cuprinse între -10 și -7 grade. De marți până miercuri, vremea va rămâne rece, cu maxime de -1…0 grade și minime de până la -7 grade.