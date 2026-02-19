Viscolul a paralizat țara: drumuri închise, pene masive de curent și transport paralizat

Vremea extremă a produs și tragedii

Viscolul puternic și ninsorile abundente au paralizat mai multe regiuni din țară. O adolescentă de 16 ani a fost electrocutată din cauza unui copac prăbușit pe cablurile electrice. Patru autostrăzi și mai multe drumuri naționale au fost închise cu orele, zeci de mii de mașini au fost blocate în nămeți, iar sute de mii de oameni au fost lăsați fără energie electrică. De asemenea, trenurile au avut întârzieri și de peste 8 ore, iar mai multe zboruri au fost anulate sau deviate.

În partea de est și sud-est a țării, mai multe localități au rămas izolate temporar, ambulanțele au fost blocate în zăpadă, iar autoritățile au intervenit inclusiv cu șenilate pentru preluarea persoanelor cu probleme medicale.



Peste 200 de mii de gospodării au fost afectate de întreruperi ale energiei electrice, iar în mai multe județe, cursurile au fost suspendate sau mutate în regim online.

„Toate străzile adiacente celor principale, n-au băgat nici plug, nimic, nimic, nimic! Am dat la lopată, cum ne vedeți și acum, și dăm în continuare. N-am mai fost, n-am mai reușit să ajung nici la serviciu să muncesc”, spune un bucureștean.



Ca răspuns pentru calvarul prin care au trecut bucureștenii, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a putut rezuma doar la faptul că este o normalitate și nu există soluții magice.

„Îmi pare rău că oamenii nu au ajuns la serviciu, dar a fost un Cod Roșu de ninsoare, a nins foarte mult afară, putem observa cu toții, și în astfel de situație, în orice oraș, apar astfel de... de deficiențe. Nu există soluții magice”, a declarat Ciucu.