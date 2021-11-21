ANAMARIA PRODAN, DESPRE SUCCESUL LUI REGHECAMPF: „INCLUSIV EL ȘTIE CĂ I-AM CONSTRUIT CARIERA!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu

Agenta de fotbaliști a vorbit deschis despre culisele relației sale cu fostul soț și despre cum a reușit să îi modeleze acestuia o traiectorie de succes în cariera de antrenor!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu, dar cu toate acestea femeia pare că nu îi poartă ranchiună fostului său partener de viață. Mai mult de atât, impresara a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă cum a contribuit decisiv la ascensiunea actualului tehnician al celor de la CSU Craiova și consideră că doar cu ajutorul său Reghe a devenit astăzi o persoană de succes.

„Reghecampf este un tip foarte retras, introvertit și pe care cu greu l-am inițiat în partea aceasta a televiziunii. I-au luat ani să facă această schimbare din fața camerei și nu că era prost, doamne ferește, ci pentru că nu avea chestia asta, cum nu o au toți. În sport este altă lume.

(n.r. dacă i-a construit cariera lui Laurențiu Reghecampf) Toată lumea știe și inclusiv el. Când am spus că eu l-am inventat nu m-am referit că el era nimeni și că nu a făcut nimic în viața lui. Mama a vorbit prima dată cu el, când juca la Kaiserslautern și avea problemele acelea medicale, și i-a spus să se retragă atunci în glorie decât să ajungă vai de capul lui și să roage clubul de el să plece. Eu i-am zis apoi că va ajunge un mare antrenor!” a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Citește și EXCLUSIV | ANAMARIA PRODAN, LOVITURA ANULUI! SE REINVENTEAZĂ DUPĂ DIVORŢUL DE REGHE ŞI REVINE LA PRIMA DRAGOSTE