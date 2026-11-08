CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga

Publicat 8 nov. 2026, 21:24 Actualizat 8 nov. 2026, 21:25 Sursă realitatea.net

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în etapa a 15-a din Superliga. Oltenii au urcat pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.

Distribuie articolul