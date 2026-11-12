Nicușor Dan a promulgat legea: eroii de la Sevilla primesc 6.000 de lei lunar

Nicușor Dan a promulgat actul normativ prin care fotbaliștii Stelei, câștigătorii Cupei Campionilor Europeni în 1986, vor primi o indemnizație lunară de circa 6.000 de lei.
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care instituie indemnizații de merit pentru sportivii români care au câștigat competiții europene majure cu echipe din România. Potrivit publicației „Gândul”, fotbaliștii Stelei București care au triumfat la Sevilla în 1986 vor încasa lunar o sumă de aproximativ 6.000 de lei.
Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentari ai AUR și PSD și adoptată de Camera Deputaților, for decizional, cu 253 de voturi „pentru”. Legea modifică textul din 2002 privind indemnizația de merit, extinzând beneficiarii la sportivii cetățeni români care au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei în calitate de componenți ai unor echipe de club din România.
Nominalizările pentru acordarea acestor sume vor fi făcute anual de o comisie formată din președintele Academiei Române, președinții comisiilor parlamentare de cultură, muncă și sport, miniștrii Culturii și Educației și Cercetării, președintele Agenției Naționale pentru Sport și președinții uniunilor de creatori membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România. Propunerile sunt înaintate comisiei de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sport.
Conform legii, pe lista echipelor române câștigătoare ale Cupei Campionilor Europeni în sporturile cu mingea se numără Steaua București (fotbal 1986, handbal 1968 și 1977), Dinamo București (handbal 1965, rugby 1967, volei 1966, 1967 și 1981), Știința București (handbal 1961), Rapid București (handbal 1964, volei 1961, 1963 și 1965), Grivița Roșie (rugby 1964) și CSM București (handbal 2016).