Aproximativ 200 de profesori din Galați, Buzău, Focșani, București, Bacău, Călărași, Târgu Mureș, Arad; Constanța s-au reunit offline și online ieri, 13 mai, la Iași, în cadrul celei de-a doua ediții a Simpozionului Național SuperTeach. Evenimentul a strâns dascăli care au absolvit Programul de Mentalitate Deschisă în Educație (Outward Mindset), oferit de SuperTeach, precum și profesori preocupați să afle noi soluții pentru a contribui la modernizarea școlii, printr-o relație armonioasă cu elevii, părinții acestora și colegii de cancelarie. 26 de profesori au susținut lucrări în cadrul Simpozionului Național, exemple de bună practică ce vor fi publicate în revista ”Practici cu Mentalitate Deschisă în Educație”, pentru a-i inspira și motiva și pe alți dascăli. La eveniment a participat și Bogdan Cristescu, profesor de matematică și Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

Pornind de la titlul simpozionului ”De ce Practici MD?”, Dragoș Anastasiu, antreprenor și cofondator SuperTeach, le-a vorbit dascălilor participanți despre motivul pentru care antreprenorii se implică în educație: ”De ce-ul nostru este să creștem calitatea școlii și, mai mult, să creștem România –ne dorim ca în 2050 tinerii să iubească să trăiască în România. Trebuie să facem multe lucruri astăzi ca să se întâmple asta, iar primul lucru este să lucrăm la mentalitatea noastră”.

La rândul său, Cristina Gheorghe, cofondator SuperTeach și președinte al Institutului Dezvoltării Personale, a vorbit despre teama oamenilor de a face saltul de la a ști și a înțelege la a aplica. În acest context, reprezentantul SuperTeach i-a provocat pe profesori să se joace mai mult și să greșească deliberat. ”Nu avem curajul de a ne vedea așa cum suntem și nu avem nici curajul să experimentăm, iar această teamă le-o transmitem și copiilor. Am ridicat atât de mult standardele, încât copiilor le este frică să încerce, să greșească, << să se facă de râs>>. De aceea, nu mai încearcă, nu mai experimentează. Așa că, dragi adulți, haideți să avem noi mai mult curaj să ne jucăm, să fim creativi și să fim modele pentru copii”.

Invitat special la eveniment, Seth Wilkins – reprezentant al Institutului ARBINGER, lider mondial în schimbarea mentalității, a subliniat importanța ascultării în procesul didactic: ”Atunci când ascultăm pe cineva avem trei mari oportunități: învățăm să îl descoperim pe cel din fața noastră, putem acumula informații noi, iar, în cele din urmă, ajungem să ne cunoaștem mai bine și pe noi înșine, reușim să ne observăm din perspectiva celuilalt”. Wilkins a mărturisit în fața dascălilor români că au fost multe momente în trecut în care se compara cu alți profesori și nu avea o părere tocmai bună despre el însuși: ”Ulterior, mi-am dat seama că nu pot fi la fel ca niciun profesor dintre cei pe care îi admir, dar știu că pot fi un profesor mult mai bun decât eram în anii anteriori. Acest lucru mă preocupă.”

A fi profesor este un rol pe care trebuie să îl trăiești, nu să îl joci

Relația dintre profesor și părinte a fost tema abordată de Adrian Timofti – Directorul Liceului Varlaam din Iași și facilitator de Mentalitate Deschisă în Educație, într-un dialog cu Robert Dănilă, elev în clasa a X-a și mama acestuia. ”Asemenea unui actor, să fii profesor înseamnă să fii autentic, să trăiești cu adevărat relația cu copiii și oamenii din jur. Nu poți doar să aplici anumite reguli, să joci un rol, ci trebuie să internalizezi și să trăiești acel rol”, a spus dascălul. Robert a confirmat, la rândul său, că ”elevul simte când un profesor este deschis să îl asculte, când îi pasă cu adevărat și atunci și copilul se simte mai liber să participe la oră, să pună întrebări și să învețe cu plăcere”.

”Vă doresc să fiți profesori inspirați, să găsiți activități plăcute pentru copii, să fiți creativi și îndrăzneți. Iar un sfat pe care pot să vi-l ofer este acela de a vă gândi chiar de la începutul anului la câteva activități complexe pe care să le derulați la clasă și pe baza cărora să puteți obține feedback de la copii”, a încheiat prima parte a evenimentului Carmina Vakulovski, profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov și facilitator de Mentalitate Deschisă în Educație.

Profesorii, provocați să își imagineze ce pot face pentru elevi în 1,5 secunde

În cadrul Simpozionului Național SuperTeach de ieri, 26 de profesori au prezentat parte din provocările pe care le-au întâmpinat pe parcursul activității didactice și soluțiile identificate pentru a le oferi, astfel, inspirație și motivație pentru colegii de breaslă.

Ortansa Stroe, profesor la Școala Gimnazială ”Dan Barbilian” din Constanța s-a confruntat cu o situație des întâlnită în activitatea profesorilor: elevul cu un comportament neadecvat la ore. Aplicând ”piramida influenței” – un instrument învățat în cadrul Programului de Mentalitate Deschisă în Educație – profesorul și-a propus să construiască o relație de încredere cu elevul și cu părinții săi. ”Am început să mă întâlnesc cu mama lui în afara școlii. Apoi, am învățat să îl ascult, să îl înțeleg, am purtat multe discuții individuale, i-am descoperit fricile, dar și visurile, m-am apropiat de el și așa și-a dat seama că îl VĂD. În cele din urmă, elevul a început să conștientizeze că uneori nu se comportă adecvat, recunoaște când greșește, a devenit mai prietenos cu colegii și îmi cere mereu feedback. Cel mai frumos moment a fost atunci când am primit o scrisoare de la mama sa, unde expeditorul era numit „prima mamă”, iar destinatarul, „cea de-a doua mamă”. Lucrul acesta m-a făcut să conștientizez cât de mult am putut să evoluăm împreună, copil-părinți-profesor, pentru că fiecare dintre noi avea ceva de soluționat, atât în relația interpersonală, cât și cu sine”.

Jenica Tănase, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 28 din Galați a pus pe tapet un alt tip de provocare din activitatea didactică: curățenia în clasă, respectiv convingerea elevilor din gimnaziu, care învață în programul de dimineață al școlii, să lase clasa curată. Soluția găsită de dascăl a fost aceea de a coopera atât cu elevii săi și cu părinții acestora, dar și cu elevii din programul de dimineață. ”Pentru a-i stimula pe elevii din programul de dimineață să lucreze împreună cu noi la îmbunătățirea sălii de clasă, am început să le transmit diferite semnale – de exemplu, le lăsam bomboane pe care le găseau a doua zi pe bănci– pentru a-i ajuta să înțeleagă că suntem o echipă. În ceea ce privește elevii din clasa mea, am început cu puterea exemplului – alături de un părinte am decorat clasa, iar ceilalți și-au dorit să contribuie și ei. Dintr-o clasă mai modestă la început, am ajuns să avem o clasă colorată, curată, unde răsună veselia, buna dispoziție și unde teama a dispărut în totalitate”.

Cristina Gheorghe, cofondator al Asociației SuperTeach, și Seth Wilkins, reprezentant al Institutului ARBINGER, au susținut special pentru profesorii prezenți la Simpozion workshop-ul cu titlul “Imaginează-ți ce poți face în 1,5 sec”. Discuțiilor despre conștientizare, schimbarea obiceiurilor, înlocuirea etichetelor și impactul feedback-ului distructiv le-au urmat exerciții pe care profesorii le-au făcut în echipă, în încercarea de a identifica ce pot face pentru elevii lor într-un timp scurt. ”Să ne bucurăm mai mult de momentele împreună, să ne acceptăm, să ne validăm și să le descoperim pasiunile copiilor”, au concluzionat ei.