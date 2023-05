Guvernul României a aprobat, miercuri, Memorandumul pentru deblocarea posturilor din Educație, astfel că vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea unor funcții vacante sau temporar vacante.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat, miercuri, că a fost adoptat Memorandumul pentru deblocarea posturilor din educație.

„Este o decizie importantă și necesară, în contextul în care așa cum am anunțat, la fel ca și anul trecut, acordăm respectul cuvenit unor domenii atât de importante, precum educația or sănătatea, prin derogare de la regulile prin care Executivul a stabilit să țină sub control cheltuielile bugetare, eliminând o serie întreagă de cheltuieli publice în efortul de a reuși menținerea sub control a deficitului în țintele pe care Guvernul și le-a asumat.

Așadar, pentru educație, pentru sănătate, sunt exceptate și aceste reguli nu se aplică în ceea ce privește ocuparea funcțiilor vacante, astfel încât, prin memorandumuri, în cadrul Guvernului, sunt aprobate aceste decizii.

Este și situația de azi, când Guvernul a aprobat acest memorandum de exceptare de la prevederile incluse în OUG 34 din 12 mai privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, dar și modificarea și completarea unor alte normative.

În acest fel, Guvernul aprobă organizarea de concursuri pentru a ocupa posturile vacante sau temporar vacante din instituțiile de învățământ superior și învățământ preuniversitar pentru anul în curs”, a spus Dan Cărbunaru.