Diabetul zaharat este o afecțiune cronică, netransmisibilă care se instalează atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau atunci când corpul nu poate utiliza în mod eficient insulina.

In literatura de specialitate, diabetul zaharat este definit ca o tulburare metabolica. Boala se caracterizeaza prin modificari ale metabolismului glucidic, lipidic si proteic, rezultat fie din deficienta de insulinosecretie, insulinorezistenta sau ambele.

Există trei tipuri principale de diabet: tip 1, tip 2 și diabet gestațional (diabet în timpul sarcinii).

Cum se diagnosticheaza diabetul zaharat

Pentru depistarea precoce a bolii, stabilirea cu exactitate a diagnosticului de diabet zaharat și monitorizarea controlului glicemic, medicii recomandă efectuarea periodică a analizelor de sânge.

Glicemia –a jeun– pe nemancate, dimineata >126 mg/dl. Analiza se face cand persoana este nemancata, dimineata, la primele ore.

Glicemia in orice moment al zilei >200 mg/dl.

TTGO (testul de toleranta la glucoza pe cale orala). Testul de toleranta la glucoza se realizeaza astfel: se masoara la inceput glicemia a jeun dupa o perioada de repaus alimentar de minimum 8 ore, apoi pacientul bea o solutie ce contine 75 grame de glucoza dizolvata in apa, iar dupa o ora, respectiv la doua ore de la momentul inghitirii glucozei se masoara din nou glicemia. Diagnosticul de diabet este pus la un nivel al glicemiei la 2 ore ≥ 200 mg/dl.

Hemoglobina A1C numita hemoglobina glicolizată (sau hemoglobina glicata) este o analiza medicala care reflecta media glicemiei in ultimele 3 luni. Este o analiza cu o puternica valoare predictiva in ceea ce priveste complicatiile diabetului zaharat. Conform Institutului Național de Diabet și Boli Digestive și Renale (NIDDK), rezultatele A1C ale unei persoane pot fi următoarele:

Nivelul A1CO la o persoană fără diabet zaharat trebuie să fie sub 5,7%.

O persoană cu prediabet are valorile A1CO între 5,7-6,4%.

O persoană cu diabet zaharat are valorile A1CO de 6,5% sau mai mult.

Determinarea glucozei în urină sau glicozuria este o altă analiză importantă care se poate efectua la recomandarea medicului. Când valorile glicemiei sunt mari, depășind 180mg%, glucoza trece prin rinichi și ajunge în urină, unde, în mod normal, nu se regăsește.

Examenul biochimic al urinei (sumarul de urina) releva suferinta avansata data de diabet. Compensator nevoilor energetice, organismul mobilizeaza grasimile si proteinele din organism. Urmare a acestor procese de ardere, rezulta in urina o seama de substante toxice: corpi cetonici, acetona, acid uric, uree, creatinina.

Testul de microalbuminurie poate fi efectuat la solicitarea medicului pentru evaluarea pacienților cu diabet zaharat, în depistarea precoce a afectării rinichiului. Identificarea în stadii precoce a afectării renale, prin detectarea microalbuminuriei, sprijină medicul clinician să asigure un control adecvat al diabetului printr-un tratament care să împiedice progresia bolii.

Peptidul C este considerat cel mai bun marker în evaluarea funcției celulelor pancreasului. Peptidul C scade excreția urinară de albumină și îmbunătățește impulsul nervos la pacienții cu diabet zaharat de tip I.

Tratamentul depinde de tipul de diabet pe care il ai, prin urmare, cunoasterea tipului de diabet este importanta. Pentru a afla daca diabetul pe care il ai este de tip 1, medicul poate cauta anumiti autoanticorpi – acestia sunt anticorpi care ataca in mod eronat tesuturile si celulele sanatoase. Prezenta unuia sau a mai multor autoanticorpi specifici pentru diabet este un aspect frecvent in diabetul de tip 1, insa nu si in diabetul de tip 2 sau in diabetul monogenic. Pentru acest test este necesara recoltarea unei mostre de sange. Daca ai avut diabet in timpul sarcinii, ar trebui sa te testezi nu mai tarziu de 12 luni de cand ai nascut pentru a afla daca ai diabet de tip 2.

Cine ar trebui sa se testeze pentru diabet?

Orice persoana care are simptomele diabetului ar trebui sa se testeze pentru aceasta boala.

Este foarte important de stiut faptul ca multe persoane pot sa nu prezinte vreun simptom, dar sa se afle la risc de diabet, sau chiar sa aiba diabet, astfel ca au nevoie sa fie testate si in absenta simptomelor. Testarea permite medicului sa descopere diabetul din timp si sa coopereze cu pacientul pentru a gestiona diabetul si a preveni complicatiile. De asemenea, testarea permite medicului sa descopere prediabetul. Adoptarea unor modificari in stilul de viata care sa presupuna slabirea, daca esti supraponderal,sau exercitiul fizic, daca ai un stil sedentar de viata – acestea te pot ajuta sa intarzii sau sa previi aparitia diabetul de tip 2.

