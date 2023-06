Băncile reacționează din nou după ce inspectorii ANPC au spus că unitățile bancare ar trebui să emită noi grafice de rambursare astfel încât românii să returneze în mod egal dobânda și partea principală a creditului.

Bancherii susțin că au încercat să găsească soluții, însă matematic este imposibil să aplice acest lucru în noi grafice de rambursare. Totul vine după ce inspectorii au aplicat amenzi uriașe pentru că băncile ar fi calculat ratele în asa fel încât oamenii să plătească preponderent dobândă. Între timp, analiștii vin cu sfaturi pentru români pentru a scădea perioada de creditare. Una dintre ele este refinanțarea cu dobândă fixă, mai ales că aceste dobânzi au început sa scadă.

Scenariul pe care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) l-a înaintat industriei bancare, respectiv posibilitatea rambursării în rate egale a principalului şi a dobânzii, este matematic imposibil pentru că nu se închide creditul în perioada de acordare, după cum susţin reprezentanţi din industria bancară.

„Noi am încercat să găsim, dar varianta nu există, cel puţin din ce ştim noi. Evaluăm în continuare dacă este vreo perspectivă, dar noi nu am găsit-o. Dacă noi simulăm pe grafic ceea ce se doreşte, egalitatea între capital şi dobândă, într-o rată, indiferent de nivelul ei creditul nu se închide în perioada de acordare a lui. Luând un credit cu aceeaşi valoare, pe aceeaşi perioadă de timp, simulându-l în cele două va­riante posibile astăzi şi într-o variantă posibilă dată de colegii de la ANPC nu am găsit formula ma­te­matică“, a spus un bancher pentru ZF.