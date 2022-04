Simona Halep (20 WTA) are începând de joi, 7 aprilie,un nou antrenor în persoana lui Patrick Mouratoglou (51 de ani), fostul antrenor al Serenei Williams.

Simona a postat pe rețelele de socializare o fotografie și mesajul „Sunt entuziasmată de un nou capitol. Hai să ne punem pe treabă”.

Constănțeanca se antrenează din februarie la Academia lui Mouratoglou de la Nisa, după ce a renunţat la antrenorii Adrian Marcu şi Daniel Dobre, cu care a lucrat la Australian Open.

Anunțul lui Patrik Mouratoglou ”De astăzi, încep un nou capitol în cariera mea: sunt de acum antrenor full-time al Simonei Halep.

În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieții mele și încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Am urmărit câteva dintre sesiunile ei de pregătire, am urmărit-o cum s-a antrenat.La sfârșitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv.

Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și ușa s-a deschis pentru mine, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează”, a transmis Patrick Mouratoglou, pe Twitter.

Potrivit Prosport Mouratoglou va primi 20.000 de euro săptămânal, pentru fiecare turneu la care o va însoți pe Halep. În contract au fost inserate și mai multe bonusuri de performanță, în baza unor criterii precum rezultatele de la Grand Slam-uri sau locul ocupat de româncă în clasamentul WTA. De asemenea, Mouratoglou va primi și 10-12% din câștigurile încasate de Halep la turnee.

Primul turneu la care Halep va participa alături de noul ei antrenor va fi cel de la Madrid

Sursa: Realitatea de Constanta