În mai puțin de un an, medicii Caravanei Medicale au reușit să aducă bucurie în sufletele a mai bine de 14.000 de oameni. Simple analize de sânge sau consultații de specialitate deveniseră pentru mulți doar un vis îndepărtat.

„Este un lucru minunat pentru oameni, pentru că nu oricine are posibilitatea să ajungă la spital să își facă analize. Chiar am avut ultima pacientă care are mama la pat și nu are timp să meargă să-și facă analizele la spital. Pentru ea a fost minunat că a putut veni până aici câteva minute și a fugit înapoi la mama ei bolnavă”, a spus un medic voluntar.

„Ne aflăm în cabinetul de medicină de familie, respectiv EKG, unde vin pacienții cu diferite afecțiuni, care au nevoie să le facem un EKG, să le luăm tensiunea, să le monitorizăm chiar și glicemia uneori”, potrivit unui alt medic voluntar.

Caravana Medicală a pus la dispoziția oamenilor o gamă largă de specializări: consultații oftalmologice, consultații stomatologice, EKG-uri și analize de sânge.

