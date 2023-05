Cu doar o zi înainte de încoronarea Regelui Charles al III-lea și a reginei consoarte Camilla, stiliștii și designerii fac ultimele ajustări la ținutele care vor atrage atenția tuturor pe 6 mai, la încoronarea regelui Charles al III-lea.

Designerul Josh Birch Jones a declarat pentru Page Six că are convingerea că familia regală va opta în ziua cea mare pentru un look ceva mai modern.

„Va fi o încoronare relaxată, așa că așteptați-vă să vedeți și o rochie modernă la acest eveniment istoric”, spune el.

Cei de la Palat au anunțat anterior că ceremonia va una redusă, asta în comparație cu încoronările anterioare, așa că atunci când vine vorba de alegerea unei ținute, membrii regali trebuie să aleagă cu înțelepciune pentru a evita să-i supere pe Rege și pe Regină.

Soția lui Charles a cerut ajutorul designerului britanic Bruce Oldfield pentru rochia de la încoronare. „Regina Camilla promite să fie cea mai urmărită femeie din familia regală în timpul încoronării”, a mai spus Birch Jones. „Aș dori să o văd într-un ansamblu alb murdar/fildeș, cu mărgele și motive simbolice, care să reprezinte Marea Britanie și Commonwealth”, adaugă el.

Birch Jones a lucrat anterior cu Prințul William și verișoarele Prințului Harry, Lady Amelia și Lady Eliza Spencer. „Bijuteriile vor fi punctul cheie pentru Regina Camilla, în special inelul, care va fi prezentat în ziua încoronării”, a adăugat expertul.

Decizia Camillei de a-l alege pe Oldfield a fost o surpriză, pentru că el a fost designerul „preferat” al Dianei și creierul din spatele celor mai cunoscute rochii ale Prințesei. Oldfield a dezvoltat, în ultimii ani, o prietenie strânsă cu soția lui Charles, după ce, timp de un deceniu, a avut o relație strânsă cu Diana.

La rândul ei, Kate Middleton știe că abordarea clasică, dar personală e cheia unei apariții impecabile, așa că va alege o ținută cu care să fie la înălțime. „Toți ochii se vor concentra asupra Prințesei de Wales, care inevitabil va atrage atenția cu abordarea ei clasică, dar personală”, spune el. „Deține o mare responsabilitate după noul ei titlu, ceea ce înseamnă că participarea ei în timpul încoronării va fi urmărită cu interes”, precizează Jones.

Prințesa ar putea să poarte piese în onoarea regretatei Prințese Diana sau a Reginei Elisabeta, în ciuda faptului că alege adesea bijuterii mai casual, de la mărci precum Zara.

Sursa: Tabu.RO