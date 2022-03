Fost ministru al Economiei, Claudiu Năsui (USR) spune că formațiunea sa o să voteze propunerea PNL de reducere a CAS de la 25% la 20%, dar că o idee și mai bună este impozit zero pe primii 800 de lei încasați de salariat pentru că i-ar ajuta mai mult pe cei cu venituri mici.

„Este relansată ideea reducerii CAS de la 25% la 20%. E o măsură care trebuie susținută. Asta în cazul în care nu e o minciună PNL și chiar sunt serioși de data asta. Voi cere să fie pusă pe ordinea de zi a ședinței comisiei pentru buget-finanțe. Trebuie menționat însă ceva: cu fix același impact bugetar, am putea face mult mai mult bine. Reducerea cotei CAS îi ajută predominant pe cei cu salarii mari. Nu e rău, dar am putea face mai bine. Dacă chiar vor să ajute un maxim de români, o idee mai bună ar fi să nu taxăm primii 800 de lei. Adică să mergem pe modelul zero taxe pe salariul minim, doar că zero taxe pe primii 800 de lei (…) Asta ar însemna 330 de lei pentru fiecare român, indiferent dacă e bogat sau sărac. Dacă PNL chiar o supun la vot, eu cred că se strâng voturile în parlament ca să treacă”, a scris Năsui pe Facebook.

Sursa: Realitatea Din USR